Maïlys CAILLEUX

Je suis actuellement rédactrice technique chez EfficientIP (société informatique proposant des solutions de gestion de réseau).



Ma mission consiste à corriger et étoffer le guide utilisateur directement en anglais. Ce travail est appuyé sur une collaboration étroite avec les dévéloppeus, valideurs et toutes les personnes de l'entreprise ayant le bagage technique nécessaire me permettant de présenter le plus clairement les concepts clés et autres particularités des solutions de nous offrons.



Je suis également le garant de l'harmonisation terminologique du produit et du guide. Je suis donc aussi en charge de localiser le produit.



A chaque sortie de patch et de version je relis le changelog (liste des correctifs apportés) avant de le publier, je rédige aussi la release note (liste de toutes les nouveautés fonctionnelles) et les important notes le cas échéant (changements notoires dans la gestion actuelle du produit pour les clients).



Mes compétences :

Anglais

Chef de Projets

Documentation

English

Espagnol

Français

French

Gestion de projet

Guide

Localisation

Manager

Microsoft Pack Office

Microsoft Project

Rédaction

Rédaction technique

Spanish

Technical writer

Technique

Trados

Traduction

Traduction anglais

Translator

Writer

XML

Microsoft Office