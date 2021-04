Maïté MOLINA

Mes connaissances actuelles :



Ressources Humaines :

-Information et communication aux équipes sur les évolutions de l'entreprise,

-Animation de l’intéressement, participation, rémunération,

-Veille à la bonne application de la législation sociale, des accords d’entreprise et réglementations

-Organisation des bilans humains (entretiens développements et entretiens de pilotages)

-Gestion des élections des IRP et préparation des réunions CSE / CSSCT

-Relations avec les instances, institutions, partenariats écoles.



Administration du Personnel :

-Gestion des contrats de travail, avenants, entrée/sortie du Personnel, déclarations obligatoires

-Gestion des CDD et de l'intérim,

-Suivi des dossiers des salariés, congés, dossiers d'aide au logement, médailles du travail.

-Suivi des dossiers Travailleurs Handicapés (MDPH, SAMETH) et déclarations annuelles.



Formation Professionnelle :

-Gestion de l’administration des formations, recensement des besoins,

-Elaboration du Plan de Formation, mise en œuvre et suivi administratif et financier,

-Animation à la sécurité auprès des collaborateurs.



Paie :

-Saisie et contrôle des éléments variables de paies, STC

-Suivi du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail

-Gestion des arrêts travail et subrogation, visites médicales

-Suivi des Frais de Personnel,



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Paie

Ressources humaines