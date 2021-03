Maïté SOLBREUX

Suite à un Master 2 en Management Spécialisation Marketing à Neoma Business School et forte de 4 années d'expériences en marketing en tant que Chargée partenariats puis Chef de projet e-marketing, je suis à présent Consultante CRM Salesforce depuis juillet 2015.



Certifiée ITIL v3

Certifiée Salesforce Administrator, Pardot Specialist et Pardot Consultant

Accréditée Marketing Cloud Email Specialist



Intéressée par le secteur culturel et des médias

Ouverte à de nouvelles opportunités



Mes compétences :

Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Google Analytics

Facebook Ads

LinkedIn Ads

Travail en équipe

Gestion de projet

Gestion de partenariats

Management

Marketing stratégique

Marketing

Médias

Stratégie de communication

Communication

CRM

Salesforce.com

Pardot

Gestion de la relation client

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator