Maïwenn LE PALLABRE

Vous souhaitez booster le trafic de votre blog ou de votre site internet ? Vous aimeriez dynamiser son contenu rédactionnel et gagner en visibilité sur les moteurs de recherche (Google en force) ?



Rédactrice web SEO « couteau suisse » et formée par Lucie Rondelet, je rédige pour vous des contenus optimisés de qualité. Je vous accompagne dans le développement de votre site en matière de trafic organique. Lexpérience utilisateur et le SEO (référencement naturel) sont mes plus grands atouts ! Mon objectif est de vous faire obtenir de nouveaux clients plus ciblés afin de faire augmenter votre chiffre daffaires.



Mes compétences :



SEO (référencement naturel) ;

UX (expérience utilisateur) ;

Google Analytics ;

Search Console ;

Copywriting ;

balisage html ;

contenu unique (pas de duplicate content)



Ce que je propose :



audit SEO du contenu rédactionnel des sites ;

élaboration de planning éditorial ;

rédaction darticles de blog optimisés ;

rédaction de pages fixes (page à propos, catégorie, e-commerce) ;

fiches descriptives de produits ;

scripts et sous-titres vidéo ;

relecture/correction de texte



Je suis réactive, curieuse et je madapte à vos différents besoins. Nhésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus dinformations.



maiwenn.lepallabre@gmail.com