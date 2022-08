Claire WORTHAM

Je mets ma plume et mon expertise à votre service :

- pour booster votre visibilité sur le web ;

- et pour attirer vos clients cibles.



Et sinon :

- Jai décroché mon CAPES en 2015

- Jai obtenu un master enseignement en lettres modernes en 2016

- Jai été professeure de lettres modernes durant 7 ans

- Jai suivi la formation en rédaction web de Lucie Rondelet en 2022



Mais aussi (Fun Facts, attention !)

- Je suis passionnée de philosophie

- Jai créé une chaîne YouTube de vulgarisation philosophique que jalimente toujours (plusieurs dizaines de milliers de personnes me font lhonneur de suivre mes vidéos)

- Jai une passion très étrange qui consiste à lire à voix haute. Mes élèves adoraient mécouter mais je les laissais rarement lire les textes à voix haute parce que je préférais le faire moi-même (attention, confidence exclusive !). - - - Jenregistre aussi des livres audios régulièrement.

- Mes drogues : le sport, le silence et lécriture

- Je suis la reine de lorganisation et jaime anticiper et tout planifier

- Je peux passer des heures sur un projet car une fois lancée, jai du mal à marrêter