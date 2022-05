Maja BERGMANN

Responsable Communication International

Trilingue – Allemand / Français / Anglais

Master 2 - Communication & Marketing de type CELSA, bac +5



Spécialiste de communication institutionnelle et de branding avec de l'expérience à l'international dans de nombreux domaines de la communication. Expertise en identité visuelle, design corporate, communication interne, culture d'entreprise et gestion d'équipe. RP, contenus pour réseaux sociaux, communication digitale, événements et gestion de projets à l'international dans un environnement multiculturel.



Mes compétences :

Charte graphique

Communication corporate

Communication

Management de projet

Identité visuelle