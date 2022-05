Bonjour,



Titulaire du Master 2 en Droit privé et public à l’Université Jagellone (Pologne) obtenu en octobre 2005, j'ai aussi finalisé mes études de seconde maîtrise de Droit des Affaires européennes et International à l’Université d’Orléans (France).



J'ai acquis ces dernières années des compétences en gestion de projet de développement à i'international réalisé au sein de l'entreprise française.

Auparavant, j'ai travaillé comme juriste dans le département de droit commercial et propriété intellectuelle.

Je me spécialise dans les domaines juridiques liés aux entreprises, tels que le droit immobilier, droit bancaire et le droit des contrats internationaux.



N'hésitez pas à me contacter.

Cordialement



Maja Jakubowska



https://www.linkedin.com/pub/maja-jakubowska/13/58b/727



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil juridique

Rédaction et négociation des conventions

Suivi des projets internationaux en cours d’exécut

Audit des pratiques et Conseil

Mise au point de modèles de contrat et rédaction d

Pilotage des contentieux

Analyse de marché