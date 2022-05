Majda ALAMI

Titulaire d'un DESS en Bioinformatique appliquée aux industries agroalimentaires, obtenu à l'école supérieure de technologie de Fès, et avec plus de Huit ans d'expériences entre l'agro-industrie et la grande distribution.



Durant mon expérience professionnelle, j’ai travaillé en tant que Responsable Qualité où j’étais chargée de garantir la qualité et la sécurité des produits commercialisés tout en assurant un contrôle qualité rigoureux des matières premières et des produits finis, de veiller au respect des bonnes pratiques de fabrication et des bonnes pratiques d’hygiène et j’ai participé aux audits de surveillance et de renouvellement des normes ISO 9001, 22000, 14001 et OHSAS 18001.