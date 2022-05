Majda ALAOUI

Durant ma formation supérieure j'ai eu l'opportunité d'appréhender mes acquis théoriques et ce à travers le passage dans différentes structures et entreprises. La diversité des secteurs auxquels appartenaient ces entreprises m'a permis une connaissance des marchés locaux et internationaux.



En effet j'ai assisté à la gestion de différents budgets annonceurs, participer aux lancements de plusieurs produits et campagnes promotionnelles ainsi qu'à la gestion de la marque propre de toute une Business Unit.



La consolidation de tous ces acquis est passée par la préparation d'une thèse de fin d'étude qui a porté sur le branding management et l'importance du capital marque dans la pérennité des entreprises.



Mon expérience au sein de G4S North Africa et de Maroc Bureau en tant que Brand Manger et responsable Marketing m'a permis d'assister à une redynamisation de tout un département marketing grâce à l'avènement de la nouvelle équipe dont je faisais parti. L'analyse du marché, la révision du plan marketing, le lancement de solutions intégrées, l'intégration du marketing directe en amant, la fidélisation clients tels sont les principaux axes sur lesquels j'ai opéré.



Mes compétences :

Chef de produit

Manager

Marketing

Responsable marketing

Trade marketing