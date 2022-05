Majda ANOUJA

Plus de dix ans d’expériences dans le Management de la qualité : Industrie de la défense, Télécommunications, Systèmes d’Information.

Compétences:

- Management de la qualité

- Méthodes et outils de la qualité

- Gestion des non-conformités

- Conduite et management de la certification ISO-9001

- Amélioration continue

- Conduite de changement

- Gestion des risques

- Audits interne et externe

- Gestion des fournisseurs

- Stratégie et pilotage de la performance

- Management de projet

- Management d’équipe

- Organisation et animation des formations

- Normes ISO : 9001, 14001 et 18001

- Certifications SI: ITIL v3 et CMMi v1.2.