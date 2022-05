Majda BARBOSA

8 ans d’expérience dans un cabinet de conseil où j’ai développé mon expertise dans le digital, la relation client et le management de projet.



J’ai accompagné des grands groupes dans la transition vers le multi-device et le cross-canal. J’ai obtenu la satisfaction de mes clients et lancé des projets d’envergure grâce à mon efficacité, ma rigueur, et ma détermination.



Ces projets, dans un contexte de changement, m’ont permis d’affirmer mon leadership et mon management d’équipe.



Mes compétences :

Relation client

CRM

CMS

Réseaux sociaux

Télécoms

Gestion de projet

Web

Mobile

Marketing

Assurance