Majda BENNIS

Titulaire du Master specialise en Finance (Mention: Tres Bien) et du diplome du cycle normal en comptabilite et gestion: Option finance a l'ISCAE- Casablanca, j'ai rejoint le groupe Attijariwafa bank en octobre 2007, en tant qu'analyste financier au sein de la Gestion Globale des Risques, Division Investissement et Financement des projets de promotion immobiliere. Ma mission consiste en l'analyse et l'evaluation des risques lies au projets d'investissement finances par la banque sur les trois segments: PME, Corporate, Projets de financements structures. La gestion du risque de credit dans le respect des normes prudentielles edictees par les autorites monetaires est au coeur de mes fonctions, dont l'objectif principal est la maitrise du cout du risque et la production d'engagements sains pour la banque. Les mots d'ordre sont: L'Objectivite et l'Impartialite dans la prise de decision, un suivi rigoureux et des analyses approfondies au service de la prevention des risques, car les enjeux sont de taille: Le financement de l'economie, la protection de l'eparne du public et la stabilite du systeme financier.



Mes compétences :

Leadership