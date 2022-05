Majdi CHAKROUN

- Je suis affecté depuis avril 2010 à l’équipe de la direction de l’assistance technique « DAT » au sien du centre technique de la chimie « Ministère de l’industrie ».



- Le Centre Technique de la Chimie a pour mission principale l'assistance des industriels pour la modernisation des méthodes de production, l'amélioration technologique et la maîtrise de la qualité. Ses prestations sont destinées aux industries de la chimie et de la plasturgie.



- Ma mission comme Ingénieur Plasturgie est la fidélisation et la prospection de clients du secteur plastiques, l’audit techniques, l'analyse et la synthèse des projets de R&D et de mise à niveau des entreprises de secteur plastique.