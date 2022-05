Majdi MEJDOUB

Mon objectif est de détenir un poste de dessinateur projeteur industriel dans une entreprise spécialisée où je pourrai mettre en application les connaissances techniques que j'ai acquises et me joindre à une équipe dynamique afin de pouvoir réaliser les objectifs de l'entreprise, et ainsi m'épanouir.



Mes compétences :

Microsoft Office

Management

Planification

- Déterminer et calculer les contraintes fonctionn

- Réaliser les plans d’ensemble, les plans de dét

Tres bonne maitrise des outils CAO/DAO ; CATIA ,S

Tres bonne maitrise des outils de bureautiques et

- Lecture et interprétation de plans, connaissanc

- Création de bibliothèque de routage tuyauterie

- Contrôler la conformité d'un produit et vérifie