Majed ATAOUI

Formation Académique :

2009/2010 : Master 2 IST spécialité réseaux Télécom (Université Paris sud 11 & ENS Cachan)

2008/2009 : Master 1 IST spécialité réseaux Télécom (Université Paris sud 11 & ENS Cachan)

2007/2008 : Licence L3 IST (Electronique) (Université Paris sud 11 & ENS Cachan)

2005/2006 : Licence L3 INSAT (informatique), Institut National des Sciences Appliquées et de

Technologie de Tunis

2001/2002 : Baccalauréat S





Compétences :

Télécoms : Réseaux de transmission PDH/SDH/DWDM, Protocoles : Frame Relay, ATM, OFDM, FDD, WCDMA, MIMO, RTP, RTCP, RTSP, Ethernet, H323, MGCP, MPLS, SCCP TCP/IP, SIP(Asterisk, 3CX, AndreXen, Trixbox…) IMS, GSM, GPRS, UMTS, HSxPA,LTE



Réseaux et plateforme:

Routage: RIP v2, OSPF, BGP, EIGRP, PIM-SM, IGMPv2, DHCP, DNS, routeurs Cisco 2600, 2800 et 7400 Datacenter 6500, Switch 3750, 3560, et 3550, CUCM, CUP, CUC, UCCX,MEIPS, OXE Alcatel PHONEXONE IPSMA Click&dial, Media gateway alcatel



Sécurité : Checkpoint (Secure Plateform Nokia IPSO), proxy (BlueCoat),Firewall,



Internet : HTML, java script, ASP, JSP, PHP, SQL, XML, J2EE (débutant)



Langages programmation : C++, C, Visual Basic, JAV, JSP, JSF, J2EE, Assembleur, DSP, Matlab, simulink, Abel, Shell, AWK



OS et softwares : Windows 2K, Windows XP, SEVEN , server 2003-2008, Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Visio. Linux : Red Hat, Mandrake, Ubunto, OpenSuSE…



Langues : Anglais (courant), français (bilingue), italien (quelques notions)



Expérience professionnelle :

Avril 2010(6 mois) :Stage fin d’étude à Telindus, installation et configuration des CUCM, CUP, CUC, UCCX chez les clients (IBP, SFD, AELEA), prendre en main la technologie Alcatel, configuration et migration des OXE des media Gateway chez les clients (BDF, ACP…), manipulation des interfaces de configuration OmniTouch 8440 (Alcatel), Telesnap de Snapware pour les centres d’appel. Développement d’une moulinette pour automatiser l’injection des fichiers de configurations dans les OXE d’Alcatel,

Configuration des Callmanger, unity, centre d’appel cisco avec l’outil Nates…



Mai 2009 (3 semaines) :Stage à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan Laboratoire SATIE (UMR 8029 du CNRS), détection de défaillance d’actionnement d’une gouverne A380



2008 (10 mois) :Assistant pédagogique collège Alain fournier Orsay



Juin 2008 (1 mois) :Stage administrateur réseaux au centre de la recherche scientifique (CNRS) d’Orsay



Juin 2007 (2 mois) :Technicien maintenance informatique Expedia Paris La Défense internet/Intranet/Messagerie, Support/ Bureautique/Helpdesk



Mai 2007 (2 semaines) : Projet TER L3 réalisation d’un capteur photodiode qui commande un moteur pas à pas à l’aide d’un micro-contrôleur



Janvier 2007 (5 mois) :Équipier polyvalent Restaurant Crous de Versailles Supelec GIF sur Yvette



Aout 2005 (1 mois) :Stage technicien effectué au sein de Tunisie Télécom installation et mise à disposition du service chez le client ainsi que conseil et appui technique auprès des différentes équipes du groupe des équipements de transmissions.

Mailing, gestion technique et administrative des tickets d’incidents des différents clients avec les différents opérateurs locaux et internationaux



Mais 2005(3 mois) :Stagiaire Infrastructure Réseaux et Système au sein de la société la perle Sondage du trafic réseau, outil : wireshark, Scan des serveurs et machines clientes, outils : Nessus, MBSA. Récupération d’informations sur les éléments actifs du Réseaux

(routeurs, switchs,..)



Mes compétences :

CISCO HCS

CCNA Voice

CCNP VOICE

CCIE VOICE