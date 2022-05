Technicien Sup en Informatique et Communication diplômé de FSS.



Depuis mars 2012 : Responsable GMAO et Consommation carburant au sien de la Sté TRANSALFA.



De février 2010 à mars 2012 : Responsable GMAO et GPS au sien de la Sté CHAABANE et Cie.



May 2008 : Diplôme Universitaire de Technique d'Informatique et de Communication(TIC).



Juin 2004 : Bac technique, mention ‘assez bien’.



Mes compétences :

GMAO

Gps