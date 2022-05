Majed ZALILA

Mon travail et ma recherche sont fondés sur la confrontation entre la ligne et la couleur . j'opte pour une peinture linéaire,gestuelle. je dessine des personnages étant l'élément essenciel pour la structure du tableau . les couleurs vives que j'utilise ont comme principal role de rehausser le dessin .

les personnages inspirés du quotidien animent mes toiles , c'est l'homme de nos jours qui a un drôle de comportement et qui est ridicule c'est pour ça que mes personnages sont représentés d'une manière caricaturale ,visionner mes travaux sur http://www.artabus.com/majedzalila/



