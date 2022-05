Majid CONDIDAT

COMPETENCES/



Sens de l’anticipation et une grande capacité d’analyse



Gestion des campagnes



Suivi de la politique commerciale de l’entreprise



Analyser et commenter l'activité



Fixer les objectifs individuels et monter les conseillers client en compétence

et en autonomie (coaching, support plateau, formation continue..etc.).



Suivre et améliorer la qualité de la prestation mes collaborateurs (contrôles qualité, contrôles de connaissance, gestion de la non-performance)



Faire respecter les valeurs de l’entreprise, appliquer la discipline et les règles

sur le plateau.



Fédérer et motiver les équipes.





Mes compétences :

Techniques de vente

Télémarketing

Management

Vente