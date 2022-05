Majid KELMOUSS

Mes compétences :

Automatismes industriels

Gestion d’équipe de production d’acier à Maghreb s

Gestion d’équipe de maintenance pendant la période

Montages et réglages des ensembles mécaniques.

Transformer les demandes d’intervention(DI) en Ord

Maitrise de la planification

Lectures et interprétations des plans techniques :

Assister au montage de laminoir plate Mill

Assister au premier démarrage de l’aciérie à Maghr

Applique et faire appliquer les règles d'hygiène e

 Maitrise des outils informatiques (Word, Excel,

Maitrise du DAO (autocad)

Travaux de rénovations.