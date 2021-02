Makan DIEBATE (DIEBATE)

Programmeur sur CATIA V5 et CATIA V6 en 3/5 axes, optimisation des temps d'usinage



Suivi et avancement des projets (Etude et développement) avec des fournisseurs internationaux, expérience obtenu en mission chez les clients RENAULT et PSA (en prestation),



Convergence technique en Anglais avec les fournisseurs, management des projets (planification, point technique, audit et expertise) et des plans d'actions (diffusion d'activités au concepteur sur le plateau BERTRANDT)



Ingénieur mécanique avec un parcours universitaire et professionnel (à Paris et à l'étranger, diplôme mexicain), dessinateur et concepteur formé sur les logiciels de CAO-DAO (SOLIDWORKS, CATIA V5,WORK NC,...).



Par delà, mon parcours professionelles par la voie de l'alternance, j'ai pu élargir mes expériences dans différents secteurs d'activités (Aéronautique, Automobile,...)



Intéressé par le travail en équipe, forte rigueur d'esprit d'analyse et de synthèse, innovation (adaptation ou optimisation des méthodes et référentiels technique et qualité), autonomie, maîtrise des outils de dessin assisté par ordinateur, planification et gestion des projets.



Mes compétences :

CFAO

Catia v6

Catia v5

Développement produit

Microsoft Office

Automobile