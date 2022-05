Maki KASHIWAKURA

LE MARKETING

* un parcous professionnel dans l'ensemble des fonctions marketing : relation client, produit, vente, études, conseil, opérationnel

* une double culture, l'industrie et la distribution, très bonne connaissance des marques de luxe

* compétences acquises dans des entreprises leader de leurs domaines (Groupe Saint-Gobain, Galeries Lafayette)



LA FORMATION

* Conception et animation de formations en entreprise (clients marques de luxe et hôtellerie) : service, relation client

* Conception, production et animation de missions d'immersion sur le terrain, développement de réseaux à l'international (clients marques de luxe, industriels)



L'INTERNATIONAL

* De nationalité japonaise, non seulement bilingue mais parfaitement biculturelle, ayant passé autant d'années en France qu'au Japon. Biculturalité mise au service de l'expertise professionnelle :

* Production et accompagnement de missions d'immersion au Japon/en France pour des industriels français et japonais

* Encadrement d'une équipe constituée de 12 nationalités (3 cadres et 50 conseillers de vente) en tant que responsable du marché asiatique et du Service Détaxe aux Galeries Lafayette Haussmann

* Chef de produits industriels europe et Pilotage de transfert de licence entre industriels français et japonais au sein du Groupe St-Gobain

* Directrice marketing et études Japon en cabinet de web-marketing :clients marques de luxe d'envergure internationale



Mes compétences :

Coordination

Cosmétique

Formation

Internet

Japon

Luxe

Marketing

Toulouse

Voyages