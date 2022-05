Maki MOENECLAEY

Bonjour à vous, qui visitez mon profil.



Je propose mes services à toute entreprise japonaise qui pourrait me proposer une aventure stimulante dans les domaines du Luxe, de la Gastronomie, de l'Import-Export.



J'ai été formée au Japon, pays où les métiers du Service ainsi que le Haut de gamme - mon domaine d'activité depuis plus de 10 ans - occupent une place particulièrement importante et exigent un investissement personnel certain. Je suis reconnue pour mes grandes qualités relationnelles, ma rigueur et mon autonomie, et suis appréciée de mes clients et de mes collègues. J'ai exercé des responsabilités managériales lorsque j'étais au Japon, avant d'arriver en France. Je parle japonais (langue maternelle), anglais et français. A noter que je suis mobile pour des missions à l'étranger.





N'hésitez pas à entrer en contact avec moi pour envisager ensemble toute piste de collaboration !





MM.



Mes compétences :

COMMERCE

Export

Gastronomie

Import

Import Export

International

Japon

Japonais

Luxe

Management

Marketing

Mode

Prêt à porter

Vin