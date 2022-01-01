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Mala ACKA

ABIDJAN

En résumé

JE ME NOMME ACKA MALA, J'AI EU LE BTS OPTION GESTION COMMERCIALE A L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE D 'ABENGOUROU ( ESCA) EN 2013. APRES DIFFÉRENTS STAGES EFFECTUES DANS DIFFÉRENTES ENTREPRISES, J'AIMERAIS INTÉGRER UNE ENTREPRISE POUR DÉVELOPPER MES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES ET METTRE AU SERVICE DE CETTE ENTREPRISE MON SAVOIR.

Mes compétences :
Management
Comptabilité
Étude de marché
Marketing
Techniques de vente
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Outlook
Microsoft Excel
Delta
Travail en équipe

Entreprises

  • EXPERT Sarl( partenaire exclusif MTN CI) - Conseillère clientèle

    2014 - maintenant Tâches exécutées:
    * Traitement des réclamations
    * Gestion des Operations Mobile Money ;
    * Informations et orientation client sur les produits et services ;
    * Service Après Vente
    * Configuration

  • Société Ivoirienne de Banque - Stagiaire

    2014 - 2014 Taches exécutées:
    * Contrôle du journal de la caisse ;
    * Orientation client
    * Vente de produits télématiques ;
    * Assistance de la clientèle lors des opérations de guichets ;
    * Prospection clientèle
    * Gestion des ouvertures de compte

  • MTN CI - Stagiaire conseillère clientèle

    2013 - 2013 Tâches exécutées:
    * Traitement des réclamations
    * Gestion des Operations Mobile Money ;
    * Informations et orientation client sur les produits et services ;
    * Service Après Vente

Formations

  • Ecole Superieure De Commerce Abengourou (Abengourou)

    Abengourou 2012 - 2013 Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

  • Lycee Moderne D'Aboisso (Aboisso)

    Aboisso 2010 - 2011 Baccalauréat série D

    je suis dynamique et attentive

  • Lycee Moderne D'Aboisso (Aboisso)

    Aboisso 2007 - 2008 Brevet d'Etude du Premier Cycle

    je suis dynamique et attentive

Réseau