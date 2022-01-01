JE ME NOMME ACKA MALA, J'AI EU LE BTS OPTION GESTION COMMERCIALE A L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE D 'ABENGOUROU ( ESCA) EN 2013. APRES DIFFÉRENTS STAGES EFFECTUES DANS DIFFÉRENTES ENTREPRISES, J'AIMERAIS INTÉGRER UNE ENTREPRISE POUR DÉVELOPPER MES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES ET METTRE AU SERVICE DE CETTE ENTREPRISE MON SAVOIR.
Mes compétences :
Management
Comptabilité
Étude de marché
Marketing
Techniques de vente
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Outlook
Microsoft Excel
Delta
Travail en équipe