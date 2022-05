Malak RIZK

Jeune docteur et ingénieur de recherche, mes études portent sur la pollution de l'air et le développement d'outils métrologiques innovants. Mon expertise en chimie analytique et mes connaissances théoriques et pratiques, me motivent pour continuer l'aventure . Dynamique, rigoureuse et sociable, ma capacité d'adaptation à différentes situations me permettra de menez à bien un travail innovant dans le cadre d'une équipe et de m'épanouir professionnellement.



Mes compétences :

Qualité de l'air intérieur

Physico-chimie de l'atmosphère

Chimie analytique