Malala DORILLEAU

Le domaine de la qualité m’a permis de mettre en œuvre et d’acquérir une expertise tout en ajoutant à mon expérience de nouvelles thématiques (gestion de projet, gestion client-commerciale, management d’une équipe).

La diversité des sujets et les différents objectifs à atteindre sont des aspects aujourd’hui qui enrichissent mes missions et qui me permettent d’être performante. Approche que je souhaite garder dans mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Audit

ISO 9001 : 2008

Microbiologie

QSE

Qualité

Sécurité

Sécurité alimentaire

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

ISO 9001:2015