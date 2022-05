Malaurie GOUT DISTINGUIN

Traductrice, correctrice et rédactrice indépendante depuis plus de 16 ans, je me suis également beaucoup impliquée dans la vie de ma commune en tant qu'adjointe au maire en charge de la vie associative, de la communication et de l'animation locale. Déjà autonome de par mon métier, ma mission d'élue m'a permis d'apprendre à gérer des situations complexes et de faire preuve d'une grande adaptabilité dans bien des domaines. La fin du mandat approchant, je souhaite de nouveau répondre à davantage de missions de traductions et/ou de relectures, et suis ouverte à d'éventuels postes salariés.



Mes compétences :

Audiovisuel

Bijouterie

Cinéma

Correction

Édition

Littérature

Marketing

Presse

révision

Tourisme

Traduction

Voyage

Collectivités locales