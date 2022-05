Malcolm THARALDSEN

Fort de 5 d'experience en pharmacie et de + 2 ans comme cadre responsable d'une parapharmacie, je recherche actuellement un poste ciblé dans le domaine parapharmacie.

Mettre en pratique mes connaissances, effectuer un bon travail d’équipe et prendre des responsabilités tout en respectant le mode de fonctionnement propre à l’identité de chaque officine et/ou parapharmacie. Le contact au client - patient, la bonne humeur et la rigueur au travail, sont pour moi les principales qualités requises.



Mes compétences :

Animation commerciale

Gestion des stocks

Développement commercial

Gestion budgétaire

Achats

Merchandising

Vente

Conseil

Management