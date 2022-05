Malek AIT OUARET

Développeur depuis 10 ans, dont 3 années en qualité d'indépendant.



Je développe principalement sur environnement Windows, pour client lourd (VC++/MFC, WinForms, WPF), ou léger (IIS et WebForms).



Bien que spécialisé sur la plateforme .NET, j'étudie toute proposition de collaboration pour les langages ou environnements suivants :



- .NET (versions 1.1 à 4)

- C# (7 à 8 ans d'expérience)

- C/C++ (dont VC++, MFC)

- VB (6 ou .NET)

- COCOA (Objective-C)

- VBScript, VBA



Mes compétences :

C sharp

Développeur C

Développeur C#

Développeur C++

programmeur