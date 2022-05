Malek HALLIL

Titulaire d’un diplôme de doctorat en Matériaux et ayant une notable expérience de chercheur-ingénieur dans des établissements de renommée internationale, je recherche actuellement un poste capable de valoriser au mieux les qualités scientifiques, d’innovation et de gestion de projets que j’ai acquises durant mon parcours professionnel.

Je souhaite m’investir dans le domaine des propriétés mécaniques (lois de comportement) et structurales des matériaux (interfaces et défauts microstructuraux). Avec ma capacité d’adaptation, je voudrai également mettre à votre disposition mon expertise déjà acquise sur plusieurs familles de matériaux fonctionnels (céramiques, composites, métalliques) afin de piloter des missions dans différents secteurs d’intervention : R&D, Métallurgie, Aéronautique, Nucléaire, Naval…

Profil idéal pour le métier transverse d’ingénieur-consultant en matériaux.



Mes compétences :

Simulation numérique

Reporting

Modélisation numérique

Recherche scientifique

Analyse de données

Bibliographie

Rédaction technique

Encadrements professionnels

Microstructure et défauts dans les matériaux

Capacité d'adaptation

Matériaux multifonctionnels

Evolution des matériaux (propriétés)

Esprit d’équipe, créativité, sens des responsabili

Calcul scientifique

Valorisation des résultats et production scientifi