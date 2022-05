Malek IBAZIZENE

Consultant Formateur en Informatique freelance, au statut juridique société (SAS IBA FormaTIC), j’interviens au sein d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité et cela depuis plus de 15 ans.

De formation Informatique, je mets à la disposition des apprenants mon expérience et mon expertise dans la mise en œuvre d’outils d’appropriation pour la maîtrise de divers logiciels standards et applicatifs métiers spécifiques.

Mon activité s’oriente autour de deux pôles : Formation et Ingénierie de formation



Domaines d’interventions :

Applicatifs métiers : Formation sur des logiciels

- construits dans divers environnements : Bases de données, CRM et ERP.

- Utilisables dans divers modes : en local (Offline) ou en mode Web (Online)

- Installés sur tous types de matériels : Tablette ou PC



Suite Bureautique Microsoft Office : Formation sur les logiciels du pack Office (tous niveaux et toutes versions) en sessions standards (Initiation, Intermédiaire et Perfectionnement) entre 1 et 3 jours par session mais aussi en formation modulaire et thématique d’une ½ journée à 1 journée par thème.





Ingénierie de Formation :

Mon action peut s’articuler autour des points suivants :

- Analyse de la demande et des besoins de formation

- Conception d'un projet de formation et définition des méthodes et moyens à mettre en œuvre par l’élaboration d’un book de formation et d’un cahier d’exercices

- Animation des sessions de formation

- Coordination, suivi et évaluation de la formation.









Mes compétences :

Conseil

Formation

Ingénierie de formation