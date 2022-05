Malek KACI

Fondateur de MKF-CONSEIL et consultant associé au sein de CASAVICTORIA.



J'ai occupé pendant 15 ans plusieurs postes de manager dans des directions commerciales, dirigé des équipes dans des grands groupes du secteur Hi-Tech et dans une structure intervenant dans la formation et l'accompagnement professionnel.



Titulaire d'un Master en sciences de gestion " Management de la qualité"

Coach certifié en PNL.

Maître Praticien en Programmation Neuro- Linguistique.

Consultant en bilan de compétences

Formé à la Process Communication, aux interventions orientées solution et à plusieurs approches de développement personnel et professionnel.



Notre expertise se situe dans l'accompagnement des entreprises sur des missions stratégiques et opérationnels dans les domaines suivants:



- Management des organisations

- Développement des compétences

- Ressources humaines

- Développement de nouveaux business

- Management de la qualité



Nos interventions prennent la forme de missions de :

- Conseil

- Formation

- Coaching



Chaque consultant apporte à l'équipe une formation initiale solide, une expérience conséquente de manager et une expertise de consultant et/ou de coach sur les thèmes suivants:



- GPEC,

- Prévention des risques psycho-sociaux,

- Certification de titres professionnels au RNCP,

- Management de la qualité (accompagnement à la certification ISO 9001) ,

- Accompagnement des personnes en mobilité (repositionnement professionnel,expatriation, création d’entreprise,..)

- Reclassement social, Outplacement, Recrutement

- Accompagnement VAE,

- Coaching de dirigeants, de cadres à haut potentiel...



Quelques exemples de formations et prestations dispensées:



Développement personnel : Gérer son stress / Prendre la parole en public / Préparation à la retraite / Bilan- Projet professionnel...



Qualité : Approche Processus / GPEC / Résolution de problèmes...



Efficacité professionnelle : Communication / Négociation commerciale / Gestion des priorités...



Management : Manager une équipe / Management interculturel / Management de projet / Gestion RH / Entretien professionnel…



