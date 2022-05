Malek NASRI

Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil,



Actuellement Technico-commercial chez LAUDE Rhône Alpes, négoce spécialisé en matériaux d'étanchéité et d'isolation, j'ai pour mission de diversifier la clientèle existante et de promouvoir de nouveaux produits tout en assurant notre mission de conseil et d'analyse technique des cahiers des charges de nos clients.



Par le passé, Technico-commercial dans le domaine des biotechnologies dédiées à la désinfection des aliments dans le secteur de l'agroalimentaire par le passé, cette première expérience m'a permis de m'aguerrir en raison de la nature de mes interlocuteurs et de voyager (Italie, Espagne, Allemagne, Suisse, Belgique, Ile de La Réunion, Angleterre, Irlande)



J'ai, par la suite, travaillé dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement dans l'étanchéité. Chargé d'affaires pendant 5 ans dans une petite structure, j'avais en charge toute la partie commerciale (de la prospection à la négociation finale en passant par les réponses aux appels d'offres publics MAPA et privés) et une partie de la technique (validation des produits auprès des bureaux de contrôle, recherche de variantes techniques, quantitatifs et approvisionnement des chantiers). Nous sommes passés de sous traitants à donneur d'ordres (CA 2008 : 192000€ - CA 2012 : 950000€).



Je suis ici pour nouer de nouveaux contacts professionnels.



Au plaisir de faire votre connaissance.





Malek



