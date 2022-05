ADAMEO, The Human Services Solution



La mission d'ADAMEO est de vous accompagner afin d'initier les performances, et libérer les potentiels. Une stratégie basée sur trois piliers :



- CONSULTING - Stratégie, Organisation, Transformation

- PROJECT MANAGEMENT - Pilotage projets métiers, projets SI

- HR - Executive Search, Chasse de tête, Recrutement, Coaching



Nous sommes une entreprise à taille humaine, indépendante, spécialisée, et dont le fonctionnement très participatif laisse une place importante à l'initiative, à l'innovation et au non conformisme. Notre équipe est motivée, dynamique et passionnée par ses domaines d’expertise et a la volonté de différenciation que nous réaffirmons à chaque nouvelle intervention.



Concernant notre spécialisation HR, depuis 1982 F.I.L by ADAMEO écoute, évalue, et accompagne en matière de RECRUTEMENT les cadres et cadres supérieurs en France et à l'étranger.



Expert en matière d'approche directe, recherche et qualification des candidats, nous agissons de par notre savoir-faire plus particulièrement dans les domaines de la Logistique, du Transport et de la « Supply Chain ».



Nos sites Web :



Array

Array

Array



N'hésitez pas à prendre directement contact avec moi !



malek.salhi@fil.fr

04 91 85 42 43



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Recrutement

Audit

Technique de chasse