Malène RABY

Après de multiples expériences professionnelles, mes envies et attentes ciblent la vente et la gestion d’une boutique, plus particulièrement dans le prêt-à-porter et la maroquinerie.



Spécialisée mais enrichie de valeurs et de compétences qui sont transposables à de nombreux secteurs, je me revendique adaptable, dynamique et rigoureuse.



Responsable d’une boutique de prêt-à-porter et maroquinerie depuis maintenant presque trois ans, je souhaite intégrer un groupe plus important pouvant m’offrir de réelles opportunités d’évolution. Mon poste actuel m’a permis de découvrir le management mais je souhaite accentuer mes connaissances à ce niveau et gérer une équipe plus importante. Je suis extrêmement motivée par de nouveaux challenges.





Mes compétences :

Animation

Communication

Evénementiel

Presse

Relations Presse

Tourisme