Malgorzata BELEMAALEM

Compétences

Scientifique:

-accelerometres à fibre optique,capteurs de proximites, systemem de surveillance des machines

- test, optimisation, amélioration des capteurs

- formation des techniciens

-Conception de Circuits Intégrés Numériques et Mixtes

-Dispositifs hyperfréquences, radiocommunication, transmission numérique haut débit, réseaux haut débit, boucles locales

-Programmation : C++, C,

-Logiciels de calcul scientifique: Matlab, Simulink

-Logiciels CAO : Labview

-Systèmes : Windows, Unix



Langues :

Polonais : Maternel

Français : Bilingue

Anglais : Scientifique



Expériences professionnelles



2011-2010 Professeur, Lycée de la Croix-Rouge, Brest, FRANCE

2011-2010 Professeur de langue, Maison de l’Europe, Brest, FRANCE

2009 Stage professionnel, IFREMER, Brest, FRANCE

2008 Traductrice Français-Polonais, F.H. Industrie, Quimper, FRANCE



Informations complémentaires



Mes compétences :

Electronique

Recherche

Recherche et Développement

Telecom

Ingénierie

Labview