Sophrologue, certifiée de l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris.

J’ai une formation littéraire et une maîtrise de littérature polonaise. J’ai élevé quatre enfants, traduit du français vers le polonais, collaboré à la mise à jour du guide Michelin sur la Pologne... et aussi travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet médical assurant le secrétariat et l’accueil des patients de cinq médecins.