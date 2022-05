Malgorzata GOBBER (DEPCZYNSKI)

Forte de plusieurs années d'expérience dans le suivi de projets marketing et réflexion produits.

J'ai a cœur de mener à bien toutes les missions qui me sont confiées en ayant une vue globale du projet et prenant en compte l'ensemble de la chaîne.

Je suis quelqu'un qui a le sens de l’organisation, un bon relationnel, un esprit d’équipe, tout en étant consciencieuse et autonome.



Langues étrangères :

• Polonais : langue maternelle

• Anglais : courant (niveau C1)

• Allemand : intermédiaire (niveau B2)



Mes compétences :

Communication

Experience internationale

Marketing

Marketing direct

Polonais

Relations publiques