Malgorzata POPIESZ

Je travaille dans les finances depuis 14 ans. J'ai acquis une vaste expérience en contrôle de gestion et analyse financière surtout pour des sociétés de services. Ma force, j'ai une visibilité et une connaissance complexe de la finance. Pendant toutes ces années j'ai pu travailler comme comptable dans une PME, auditrice chez Deloitte, contrôleur de gestion chez Fresenius Kabi et Mazars ou ce dernier temps comme responsable financier dans le département d'achat chez Sodexo ou responsable de reporting chez ISS. Ma spécialité - l'accompagnement des entreprises dans l'implémentation des outils de reporting, création des tableaux de bord pour la direction. Vous pouvez aussi compter sur mes compétences linguistiques si vous avez besoin de la traduction des documents en anglais ou polonais. Souhaitez-vous externaliser le support administratif, contrôle de gestion, analyse financière? Ou peut-être lancer des appels d'offres et choisir la meilleure offre? Ou lancez-vous un outil BI et il vous faut une personne qui peut vous accompagner à préparer le cahier de charges et tester la nouvelle application? Ou tout simplement il vous faut une personne qui vous aide à saisir des données, classer les documents ? Je suis là pour vous aider. N’hésitez pas à me présenter vos besoins et on trouvera la solution.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Microsoft PowerPoint

Tableurs

Reporting

Microsoft Excel

Analyse de données

KPI

Analyse financière