Malgouyres LYDIA

Dame 45 ans, secrétaire indépendante, je propose de la permanence téléphonique, transfert d'appels, envoie de mails, saisie informatique, mise en page,saisie normale, CV, lettres motivation, classement, numérisation de document



Mes compétences :

Pratique du logiciel et traitement de texte

Respecter des règles et des procédures

Échanger au sein d'une équipe

Organiser et gérer son activité

S'adapter aux demandes et à la diversité des missi

Identifier les besoins, écouter

Accueil et renseigner le public

Microsoft Word