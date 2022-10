Malik DIEYE

Je suis quelqu'un de très passionné...D'abord passionné de l'informatique globalement et plus précisément des systèmes d'information et de Internet. C'est donc avec passion que je suis de très près l'évolution de ce dernier avec tous les changements que cela induit dans notre vie quotidienne.

Sur le plan personnel, on retrouve également cette passion qui fait de moi quelqu'un qui s'investit entièrement de tout ce qu'il fait.

Sur le plan professionnel, rigueur, esprit d'équipe, la recherche de qualité...tels sont les points qui m'animent au travail. Je crois beaucoup à ce que je fais et satisfaire les personnes qui me font confiance est une priorité absolue chez moi.