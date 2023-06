Mamadou DIA

Avant de travailler dans le secteur public, j'ai collaboré avec des entreprises telles que Siemens, Alstom, ArcelorMittal et Merck. Actuellement, je suis consultant en informatique au Parlement européen au Luxembourg, spécialisé dans le support de niveau 3.



Je suis titulaire d'une formation scientifique, avec un diplôme de Maitrise en Science Analytique de l'Université de Strasbourg. J'ai également renforcé mes compétences en obtenant des certifications supplémentaires dans le domaine de l'informatique. Cisco ITIL V4 , MD100, MD101, AZ900 etc..



En tant que membre des équipes de support au Parlement européen, je suis passionné du bon fonctionnement de l'infrastructure informatique et je contribue activement à son optimisation.



Je suis une personne flexible qui apprécie les interactions humaines et la collaboration.



Depuis novembre 2021, ma responsabilité principale est d'être le point de contact principal pour le support de l'administrateur local des utilisateurs (Local User Administrator Support). Si ces derniers ne parviennent pas à résoudre certains problèmes, il m'incombe de les résoudre et de fournir des orientations et des procédures pour leur résolution. Mes nouvelles responsabilités incluent l'analyse de problèmes complexes affectant la configuration standard du Parlement européen.



De 2018 jusqu'en novembre 2021, mon rôle principal était de fournir un support aux utilisateurs finaux pour les équipements informatiques standard et personnels. J'interagissais directement avec les utilisateurs en offrant un excellent service aux VIP . Je fournissais un support de deuxième et troisième niveau aux utilisateurs haut de gamme, en les assistant à distance, en personne et dans leurs bureaux si un incident ou une demande ne pouvait être résolu par l'opérateur du Centre de Service au moyen d'un contrôle à distance du premier niveau. Je coordonnais également avec d'autres équipes (comme les équipes réseau, les équipes d'applications et les équipes d'exploitation) et gérais plusieurs processus simultanément.



Mes responsabilités comprenaient la livraison, le prêt et le suivi des équipements et des articles de mobilité (tels que les ordinateurs portables, les projecteurs, les smartphones, les fournitures de bureau, les tablettes, etc.). Je suis capable d'installer et d'optimiser les ressources matérielles et logicielles, d'organiser et d'administrer les opérations quotidiennes, d'effectuer des diagnostics et des maintenances de troisième niveau, d'assister et de former les utilisateurs, d'adopter une approche projet, de garantir le respect des engagements et la qualité des services, d'administrer les réseaux et les systèmes informatiques, et de migrer les systèmes informatiques et les profils d'utilisateurs.