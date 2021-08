Mamadou DIEDHIOU

Je suis en recherche d'emploi dans le domaine de la cartographie et de la géomatique. Mes missions principales reposent sur la possibilités de travailler sur des sujets variés, d'analyser des données issues de sources diverses notamment celles de l'IGN, de l'INSEE, FILOCOM, SITADEL ou autres que je traite, exploite et restitue sous forme graphique et/ou cartographique auprès d'élus locaux, de bureaux d'études etc.

Les diagnostics territoriaux de même que les prospectives territoriales et démographiques qui sont des "cartes d'identité" des territoires et des perspectives d'évolution à court, moyen et long terme permettant d'appréhender l'existant afin de prendre des décisions idoines pour l'action font aussi partie de mes centres d'intérêt.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ArcGIS, QGIS,

MapInfo

Sémiologie Graphique

Élaboration de techniques d’enquête

Méthodes de discrétisation en cartographie

Analyse spatiale et statistique