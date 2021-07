Mamby TOURÉ

Après vingt-cinq années de pratique/enseignement du théâtre et de pilotage de projets artistiques et culturels en France et au Mali, un passage par la célèbre école de l’engagement humanitaire en France (l’Institut Bioforce) pour préparer un Master en Management de projet, puis une première mission d’expatriation en RCA (7 mois), dans un contexte sécuritaire tendu.



Une maîtrise parfaite des phases et outils de Gestion de Projets ; une solide expérience de : la Gestion des ressources humaines, la Gestion financière et bailleurs/PTF.

De bonnes connaissances spécifiques des Procédures FED/Union Européenne, de l’environnement de la Solidarité Internationale et du milieu artistique en France et au Mali.



Mes compétences :

Procédures FED (attribut° et Gest° de Subventions)

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Formation, Animation de groupes de travail

Gestion financière

Mise en scène Théâtre

Montage vidéo

Pratiques musicale