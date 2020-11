Je m' appelle Mamihaja Jocelyn FIN. J' ai 31 ans, j'habite au Mans, j' ai le diplôme national du brevet, j'ai le BEP Secrétariat, le Titre Professionnel de niveau V d' employé commercial en magasin et le CAPagricole Opérateur en Industrie agroalimentaire. J' ai fait aussi la formation théorique du BAFA du 1 Mars au 8 Mars 2014 au CEMEA du Mans. J'ai validé la formation théorique du Bafa le dernier jour du stage c'est à dire le 08 Mars 2014 et je vais encore passer mon stage pratique Bafa de 14 jours pour le valider soit dans un centre de loisirs ou un centre aéré, ce sera prévu pour le mois de Juillet 2015 l'été.

Maintenant, je travaille en tant qu'agent de fabrication de faisceaux électriques automobiles Peugeot. Je suis sérieux, rigoureux, loustic, motivé et consciencieux dans mon travail.



Mes compétences :

Sécurité

Hygiène

Respect des gestes et postures de manutention

Gestion de la production

Mise en rayon, facing, rotation des produits

Notions de caisse - utiliser la caisse automatique.