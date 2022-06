Manon GAGNEUR (SBRAIRE)

J'ai une formation en communication et gestion de projets (Licence Médias, Culture et Communication). Ce qui m'a permis d'avoir diverses expériences dans ce domaine.

Mon but était d’élargir mes compétences et d’acquérir de l’expérience dans la gestion de l’événementiel, la coordination de projets et la création de supports de communication (création technique et rédaction).

Le secteur de la communication étant en crise, les emplois se faisant rares, j'ai décidé de me "reconvertir".

On dit qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses Rêves !!

Après réflexion, j'ai décidé d'entreprendre une formation dans un tout autre domaine mais qui me ressemble, qui est le domaine médical. Je commence donc une formation de secrétaire médico-sociale au sein de l'AFPA de Roubaix.



Mon envie aujourd'hui?

Trouver le travail qui me permettra de m'épanouir pleinement dans ma vie professionnelle autant que personnelle !



Le Meilleur que je puisse espérer?

Travailler dans le secteur médical, en tant que secrétaire, plus idéalement en contact avec les enfants donc en pédiatrie ou maternité.

Ce projet a été travaillé et réfléchi longuement. J'ai pu faire des "enquêtes métier" au sein du CHRU de Lille mais aussi j'ai également fait quelques jours de stage en immersion (EMT) dans le cabinet du Dr COMBEMALE à la Clinique de la Victoire à Tourcoing.



Pour finir ?

Mettre ma bonne humeur et surtout ma volonté d’entreprendre et mon ambition de progresser au service de celui ou celle qui me recrutera.



Mes compétences :

Relation publique

Connaissances bureautiques

Suivi relation avec les médias

Mise à jour de contenu web

Recherche de partenariats et sponsoring

Organisation d'évènement ou projet

Constitution d'une revue de presse

Conception et réalisation de dossiers de pres

Procédure d'encaissement

Accueil client

Microsoft Office

Adobe Indesign

Adobe

Boreal

Terminologie medicale

Logiciel Sillage

Logiciel Reference

Prise de rendez-vous