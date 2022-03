Manon MOREIRA FERNANDES

Riche de plusieurs expériences dans le domaine de l'accueil, le secrétariat et la vente.



Et ayant participer à divers évènements et réalisé plusieurs stages dans le domaine de l'évènementiel.



En effet, dynamique, dévouée à l'idée d'apprendre de nouvelles choses, appréciant le contact avec l'humain, et polyvalente de part ses divers expériences c'est avec détermination que je vous propose mon profil.