Manuel MEIRA

Je travaille depuis de longues années avec divers clients de renom français et espagnols dont je remercie la confiance. Notre partenariat se situe au niveau du outsourcing, consultation, négociations, contrôle et suivis de projets, cela en collaboration avec un réseau de fournisseurs portugais pour la sous-traitance :

Transformation métallique au niveau Prototypage, Outillages de presse (progressifs, transferts…) comme fabrication de pièces métalliques.

Plastique: Etudes et réalisation de moules, prototypage, avec capacité d’injection propre, pour la réalisation d’essais des moules réalisés comme pour des préséries, séries de délestage ou séries que vous puissiez nécessiter.

Autres moules : Injection caoutchouc, injection aluminium, ou Zamak.

Nous travaillons pour différents secteurs industriels tels que : l’industrie automobile, électroménager, industrie alimentaire, pharmaceutique entre autres.

L’activité englobe l’étude, la fabrication, la mise au point et essais, l’assistance après-vente et maintenance de nos produits et le suivi indépendant au service du client des projets par INFAPIDILIS.

Je reste á votre disposition pour une présentation plus exhaustive de nos compétences.

Si vous le souhaitez, vous pouvez-me contacter ou m’envoyer votre contact téléphonique. Je peux aussi vous rendre visite lors d’un prochain voyage en France.

Merci