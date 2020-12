Manuel SAUTEREY

J'ai récemment effectué un VIE en tant qu'ingénieur d'exploitation dans la centrale thermique de Rio Pardo Termoelétrica au Brésil pour le compte de la société Albioma.

Lors de cette expérience j'ai secondé le directeur d'usine dans la prise en main et l'opération de cette première acquisition brésilienne du groupe.



J'ai ensuite participé en tant qu'ingénieur projet à l'élaboration et la mise en place du reporting mensuel des centrales brésiliennes. Dans le même temps j'ai seconder le directeur de la deuxième acquisition du groupe, Codora Energia, lors de la prise en main de l'unité de production.



Je travaille actuellement en tant qu'ingénieur en charge de la construction et de la maintenance des installations gaz au sein de la société Vitogaz France.



Mes compétences :

DSPACE

QUARTUS II

Language C

CAN

Labview

Matlab/Simulink

NIOS

VHDL FPGA

Lua

C++

Assembleur 6809

Python

Pack office

JTAG

I2C

SEE Electrical

RS232

Habilitation electrique

ERP

AutoCAD