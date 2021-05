Manuella ONDO

Diplômée en Master management et stratégie d'entreprise. Je suis à la recherche d'un emploi en CDD, CDI.



Ma formation supérieur et mon parcours professionnel m'ont permis d’acquérir des connaissances en marketing grâce aux stages exercés en tant qu'assistante chef de produit, assistante marketing, assistante de gestion et à mon emploi de vendeuse.



Ainsi je recherche un emploi dans le secteur de la grande distribution. J'aspire à un poste similaire aux postes ci dessus.



Mes compétences :

Marketing direct

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Commerce

Comptabilité

Management

Marketing

Administratif