12 ans d'expérience comme journaliste à la télévision, j'ai réalisé des centaines de reportages pour le 20 heures de France 2, C dans l'air, C politique, La Nouvelle Edition... Pour 28 minutes sur Arte, j'ai créé plusieurs modules : L’Empreinte Digitale portrait de l’invité (500 numéros) et une pastille géographique baptisée Le Drone.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Audiovisuel

Journalisme

Photographie